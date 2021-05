Estate in vista, progetto-vacanze: ecco come si potrà tornare a viaggiare

L’estate si annuncia e c’è chi ha cominciato a progettare le vacanze e non sa bene cosa gli servirà per viaggiare. E non finisce qui. Il green pass, la certificazione verde che è il lasciapassare introdotto dal decreto Anti Covid del 22 aprile scorso, servirà anche per partecipare a maxiconcerti, da metà giugno ai banchetti di nozze e persino per entrare nelle case di riposo senza il sospetto di causare problemi epidemici. Strombazzato in questi giorni, restano però aperti molti dubbi sul certificato verde anche se qualcuno pare in via di soluzione in attesa che l’Unione Europa decida sui viaggi fra Stati e a ricaduta ci si uniformi. E’ in vista anche una app con codice a barre per avere l’attestato in formato elettronico.

Basta aver avuto una dose di vaccino e dopo 15 giorni il certificato cartaceo rilasciato dall’Ausl di Piacenza subito dopo diventa un green pass, se le dosi sono due vale tanto più e da subito come green pass. Altri modi per avere al green pass: il tampone molecolare o antigenico rapido effettuato entro 48 ore, e, terza via, vale come salvacondotto il certificato di guarigione da Covid rilasciato dal medico di medicina generale.

