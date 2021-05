Grazzano Visconti, bottiglia incendiaria nel Museo delle Cere. Indagano i carabinieri

Una bottiglia incendiaria è stata lanciata nel Museo delle Cere di Grazzano Visconti. Ignoti hanno rotto una finestra e hanno gettato il materiale all’interno. Alcune statue sono cadute e si sono registrati danni ai locali. Nella mattinata di sabato 22 maggio sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Dagli elementi raccolti non si esclude che l’episodio possa risalire alla notte tra giovedì 20 e venerdì 21 maggio. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto, tra le ipotesi c’è quella di una ragazzata. L’episodio ha suscitato clamore nel borgo, i cittadini si chiedono il perché di un gesto simile.

