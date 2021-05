Collegio Sant’Isidoro, studente positivo: isolamento e tampone per 150 persone

Circa 150 persone sono state messe in isolamento fiduciario e sottoposte a tampone dopo che uno studente della sede piacentina dell’università Cattolica, che vive al collegio Sant’Isidoro, è risultato positivo al Covid nei giorni scorsi.

Prima l’Ausl ha tracciato e messo in quarantena i contatti stretti indicati dal giovane (una decina di compagni di studi e di alloggio), poi ha fatto partire uno screening di massa che sta ancora interessando 110 ragazzi e una quarantina di lavoratori. Tutti sono stati posti in isolamento fiduciario e sottoposti a tampone da parte dell’azienda sanitaria. I primi esiti hanno dato esito negativo.

Lo studente contagiato sta bene al pari di tutti gli altri con cui è venuto a contatto.

Esclusa dalla procedura sanitaria la sede dell’università, visto che il giovane non aveva frequentato lezioni al chiuso, ma solo un laboratorio all’aperto.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà