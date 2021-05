Anas sui ritardi per il ponte Lenzino provvisorio: “Strada alternativa fino al 25 giugno”

Anas ha confermato fino al 25 giugno l’ordinanza di istituzione del percorso alternativo alla strada Statale 45 di Val Trebbia, in relazione ai lavori di costruzione del ponte provvisorio Lenzino. “La proroga del percorso alternativo – spiega la società – è dovuta al ritardo nella consegna del ponte bailey, la struttura necessaria per il completamento dell’attraversamento provvisorio del fiume Lenzino. Infatti, a seguito del recente blocco del canale di Suez e dei conseguenti gravi ritardi accumulati nel carico e scarico delle merci in tutti i più importanti hub portuali internazionali, l’arrivo dell’impalcato al porto di Genova, originariamente programmato per il 15 maggio, è slittato al prossimo 5 giugno”.

La struttura, effettuate le necessarie operazioni di sdoganamento, arriverà al cantiere dove sarà possibile procedere al montaggio e varo, fasi che stanno attualmente bloccando alcune opere di completamento e finitura che condizionano inevitabilmente la definizione della data di apertura al traffico.