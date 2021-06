Riapre il pronto soccorso di Castel San Giovanni, ma solo dalle 8 alle 20

Lunedì 7 giugno il pronto soccorso di Castel San Giovanni riaprirà ma solo in orario diurno: dalle 8 alle 20. Per le emergenze notturne bisognerà ancora far riferimento al pronto soccorso di Piacenza. La conferma arriva dall’Ausl.

“Da lunedì 7 giugno – fanno sapere dall’Ausl – il Pronto Soccorso dell’ospedale di Castel San Giovanni riapre per dodici ore al giorno, dalle 8 alle 20”. A seconda cioè di come nelle prossime settimane si metteranno i numeri della pandemia verrà deciso quando riavviare il servizio con orario non stop. Per il momento l’apertura sarà quindi solo in orario diurno.

Giovedì 3 giugno il consigliere regionale della Lega, Valentina Stragliati, aveva denunciato un caso di malore in un ristorante del capoluogo della val Tidone, per il quale l’arrivo dell’ambulanza aveva richiesto 25 minuti, e sostenendo la necessità di una riapertura H24 del pronto soccorso dell’ospedale castellano.