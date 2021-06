La perdita dei figli e la malattia rara, Lisa scrive perché non accada ad altri

Ha gli occhi sinceri Lisa, ti raccontano la sofferenza, ma sono pieni di luce. Ti sorridono e ti infondono sicurezza, nonostante il suo corpo sia in balìa delle “onde”, come in un mare in tempesta, e certi giorni faccia fatica a tenersi in equilibrio. Ma è l’equilibrio dell’anima quello che conta. E l’anima di Lisa sorride sempre, anche nei momenti bui, quando l’impossibilità di alzarsi dal letto prende il sopravvento e tutto intorno gira come su una giostra. A darle forza sono la famiglia di roccia e gli amici inseparabili. Anche quando brancola nel buio, Lisa ha un porto sicuro dove tornare. E nelle tenebre ha viaggiato in lungo e in largo. Da quando ha perso il suo primo figlio, e poi il secondo e il terzo. Ha toccato il fondo, ma non era ancora abbastanza. Una malattia rarissima, che provoca stanchezza senza limiti, tremori, muscoli che si muovono dove e quando vogliono e convulsioni, si è impadronita del suo organismo. Dieci anni di inferno e nessuna diagnosi. Nemmeno i luminari degli ospedali più rinomati del Nord Italia ci hanno capito qualcosa. Lisa però non si è mai persa d’animo e ha conosciuto il suo angelo; un medico del reparto di neurologia di Piacenza (desidera restare anonimo) che ha intuito la strada giusta. Si tratterebbe di una patologia legata all’ambito neurologico e all’epilessia. “E’ un nuovo inizio e ora guardo al futuro con più speranza” – racconta Lisa che incontriamo per parlare del suo ultimo romanzo: “Il corpo delle onde”. “In questo libro ci sono dento io ed è la mia avventura nella lunga strada verso la diagnosi della malattia” – racconta l’autrice piacentina. Il volume è stato pubblicato da Amazon e l’intero ricavato sarà devoluto al reparto di neurologia. “Vorrei aiutare altre persone, nella speranza che non debbano subire il mio calvario prima di arrivare ad una diagnosi”.

CHI E’ LISA PISANI:

E’ nata in provincia di Piacenza 31 anni fa. Dopo aver conseguito il diploma Socio-Psico-Pedagogico e due anni università inizia a lavorare nel settore educativo, ma si rendo conto che la sua passione non risiede lì. All’età di 26 anni, decide di iscriversi alla scuola serale dell’istituto tecnico industriale di Piacenza con indirizzo meccatronico. Termina gli studi con il massimo dei voti e vince due borse di studio.

LIBRI:

Nell’estate del diploma inizia a scrivere “Un argine al mare”, il suo primo libro pubblicato in Self-publishing. Nel 2020 pubblica anche “Il puzzle e l’uragano”.



