Aggredita per il Rolex sotto casa, reagisce e mette in fuga i rapinatori

Superato lo spavento iniziale una 47enne piacentina è riuscita a mettere in fuga due rapinatori che avevano tentato di rubarle l’orologio Rolex dal polso.

Il fatto è avvenuto verso la mezzanotte di mercoledì 9 giugno, quando la donna stava facendo ritorno a casa con il marito in vicolo Sant’Apollonia, in pieno centro storico a Piacenza. Mentre il consorte parcheggiava l’auto, la donna ha portato il cane a passeggio nelle immediate vicinanze. A quel punto è stata avvicinata da due nordafricani che dopo aver scambiato due chiacchiere sull’animale, l’hanno strattonata, cercando di sfilarle il prezioso orologio. La 47enne ha subito gridato aiuto al marito e ha reagito, mordendo uno dei due aggressori, che si sono dati alla fuga. Sul posto è intervenuta la polizia.