Pneumatici, plastiche e vetro: i volontari raccolgono i rifiuti lungo il Po a Calendasco

Le spiagge del Po vicino a Calendasco sono state ripulite da diversi volontari che, con entusiasmo e passione, si sono rimboccati le maniche per ridare all’ambiente parte di decoro.

Sono stati raccolti due camioncini di vecchi pneumatici, plastiche e vetri. Un’azione sicuramente vantaggiosa per Calendasco, i cui benefici ricadranno anche a valle: alla prossima piena, da quella zona il Po non trascinerà verso il mare alcun rifiuto. Un piccolo gesto per contrastare l’avvento delle microplastiche in Adriatico.