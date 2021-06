Una qualità dell’aria tra le peggiori di tutta Europa. Piacenza, purtroppo, paga con gli interessi lo scotto di essere in uno dei territori più inquinati, la Pianura Padana, e delle 323 città europee di cui sono state messe sulla bilancia le Pm 2,5, risulta posizionata al posto numero 307. Centoventisette città – in cima c’è Umea, Svezia – che figurano nella mappa visuale messa on line dall’Agenzia europea dell’ambiente sono risultate possedere una buona qualità dell’aria, nel senso che la loro concentrazione di Pm2,5 si è mantenuta negli ultimi due anni sotto o pari ai 10 microgrammi. Non altrettanto bene è andata per Piacenza, che appare nella classifica con 20,8 microgrammi di Pm2,5 per metro cubo. E cioè, il doppio di quanto sarebbe stato necessario per rientrare nelle città europee dove l’aria è in salute.

