Torrenti Nure e Lardana: completata la prima tranche di lavori di manutenzione

Con una prima tranche di lavori, iniziati lo scorso anno e conclusi nei giorni scorsi, sono stati realizzati nuovi interventi di conservazione sui torrenti Lardana e Nure nei comuni di Bettola, Farini e Ferriere. Un progetto di ampio respiro per la manutenzione dei corsi d’acqua del bacino dell’Alto Nure, nel Piacentino.

“L’intero intervento, che sarà realizzato nell’arco di tre anni, è stato finanziato dalla Regione con 150mila euro- spiega l’assessore regionale alla difesa del suolo, Irene Priolo – e prevede la realizzazione dei lavori di manutenzione delle opere idrauliche e di ingegneria naturalistica necessari al miglioramento dell’assetto idrogeologico, idraulico e morfologico dei versanti nei diversi affluenti del bacino. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella cura costante del territorio, che è elemento fondamentale per costruire condizioni di crescente sicurezza per le popolazioni”.

I cantieri, che rientrano nel programma regionale di interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza del territorio, sono attuati dall’Agenzia regionale di sicurezza territoriale e Protezione civile.

Gli interventi

Nel torrente Lardana, in località Moline e in località Sassi Neri nel Comune di Farini, sono state eseguite opere di risagomatura dell’alveo oltre alla movimentazione di materiale litoide – pietre e ghiaia – per ricostruire la sponda destra erosa dalla corrente. Realizzati anche due rinforzi di sponda in pietrame.

Anche a Bettola si è intervenuti per ripristinare la sponda sinistra erosa movimentando materiale litoide e rifacendo il rinforzo della sponda in pietrame.

A Ferriere, in località Isola si è intervenuti sul torrente Nure dove è stata realizzata la risagomatura dell’alveo e ripristinata la platea in pietrame ai piedi della briglia.

Sono stati inoltre realizzati interventi di sistemazione e protezione spondale, manutenzione e rifacimento di opere idrauliche oltre a piccoli lavori di consolidamento.