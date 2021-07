Vaccinazioni senza appuntamento sulla fiera di Sant’Antonino per gli over 60

Grazie alla sinergia tra Azienda Usl di Piacenza e Comune di Piacenza, oggi è possibile sottoporsi alla vaccinazione, con accesso diretto e senza appuntamento, nel contesto della fiera di Sant’Antonino. La proposta è diretta ai piacentini con più di 60 anni. Il vaccino somministrato è Janssen (Johnson & Johnson), che prevede un’unica dose.

DOVE VACCINARSI – Sul Pubblico Passeggio, a fianco del liceo Respighi, è allestita una postazione di check in, attiva dalle 8 alle 16. Le persone interessate alla vaccinazione saranno accolte da volontari e personale di supporto e potranno avere un colloquio di valutazione con un medico. Una volta completata la fase di anamnesi, la somministrazione del vaccino avverrà all’interno della palestra del liceo Respighi, dove il personale sanitario lavorerà in due box predisposti per l’occasione. Dopo l’iniezione, i cittadini dovranno attendere dai 15 ai 30 minuti e riceveranno poi, nella postazione di check out, il certificato di ciclo vaccinale completato.