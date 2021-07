“Cucina Calici Casali e Castelli”, vincono i pisarei e fasò del club Inner Wheel

Hanno vinto con un piatto di pisarei e fasò. Il club Inner Wheel di Piacenza si è infatti aggiudicato il primo premio nell’ambito del progetto “Cucina Calici Casali e Castelli” promosso, nell’ottica della promozione del territorio e della conservazione delle tradizioni locali, dal Distretto 204 con la Governatrice Giovanna Cinotto e tutti i Distretti italiani dell’Inner Wheel. Lo ha fatto descrivendo uno dei piatti simbolo della cucina piacentina, ossia i pisarei e fasò, scegliendo anche il vino di accompagnamento e un luogo caratteristico del territorio: “Nello specifico insieme all’addetta ai rapporti Internazionali Paola Mutti e a tutte le nostre associate abbiamo presentato questo piatto a cui si è deciso di abbinare il gutturnio Lo Spago della cantina Il Poggiarello e come località il castello di Paderna, ricco di cultura e di storia – spiega la presidente di Inner Wheel Piacenza Giuseppina Maestri – e siamo molto contente perché la giuria che ha valutato tutte le proposte pervenute da 98 Club partecipanti ha assegnato il primo premio al Club di Piacenza”.

La premiazione si è svolta ad Alba nei giorni scorsi durante l’assemblea nazionale e il premio è stato consegnato dalla governatrice Cinotto e da tre chef di fama nazionale: “Tutte le presentazioni delle 98 ricette associate ai vini e ai territori redatti dai Club di tutta Italia sono state raccolte in un volume” spiega ancora Maestri.