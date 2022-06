Colori che valorizzano o penalizzano: lezione di Armocromia a scopo benefico

Quante volte, guardandoci allo specchio, ci siamo accorte che il colore della nostra camicetta o del nostro abito ci faceva sembrare stanche o giù di tono. E quante volte abbiamo notato come un rossetto stesse benissimo a una nostra amica, mentre su di noi l’effetto era completamente diverso. Da qualche tempo si sente parlare sempre più spesso di Armocromia, una disciplina in grado di dirci quali sono i nostri colori “amici”, a seconda della propria stagione di appartenenza. A questo tema è stata dedicata la serata benefica organizzata da Inner Wheel di Piacenza allo Spazio Rosso Tiziano di Piacenza.

GUARDA IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTIÂ