Sacerdotesse e vecchi rubinetti nella mostra a Spazio Rosso Tiziano

Una sacerdotessa in ferro ad altezza umana, una capra, una farfalla, un cactus e un Martin Pescatore e poi una serie di vecchi rubinetti, assemblati con altro materiale di scarto trasformati in volatili. Sono solo alcune delle opere che costituiscono la mostra “Gruppo del Nanero” aperta fino al 19 ottobre allo Spazio Rosso Tiziano di via Taverna, 41 a Piacenza. I tre del Nanero erano gli amici Napoleone Benedetti, Nello Vegezzi e Rolando Bolzoni, artisti creativi a tutto tondo.

GUARDA L’INTERVISTA DI MARZIA FOLETTI