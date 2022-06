Realtà e finzione nei volti essenziali di Silvia Galletti e negli “occhiali a farfalla”

Volti essenziali, sia nei tratti che nei colori. Linee monocromatiche dove realtà e illusione si incontrano, dando vita a personaggi spesso di fantasia, ma in cui ci si può riconoscere. Sono le opere di Silvia Galletti in esposizione fino a sabato 11 giugno allo Spazio Rosso Tiziano di Piacenza dove hanno trovato “casa” anche i lavori di Ludovica Barattieri e Silvia Luz Tulissi. Una mostra che si tinge di rosa con Silvia Galletti che nella vita è farmacista, ma con una passione per l’arte che definisce “un momento solo per me, di evasione”. Silvia, dopo i due anni trascorsi nel “vortice” del Covid, ha trovato una sua dimensione anche nel disegno. “E’ un interesse che mi accompagna già da ragazzina. Realizzare volti mi rilassa e mi fa staccare dagli impegni della quotidianità fatti di lavoro, gestione della casa e della famiglia”.

