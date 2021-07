Piano contro la violenza di genere, via libera in commissione regionale

Approvato il Piano contro la violenza di genere. Disco verde della commissione pari opportunità in Regione Emilia-Romagna al nuovo documento triennale, ora oggetto della discussione e del voto dell’assemblea legislativa. Tra i punti: interventi rivolti al mondo giovanile per diffondere la cultura del rispetto, con particolare attenzione alla violenza in rete, progetti che agevolino azioni concrete anche in contesti specifici quali i consultori, gli spazi giovani, ma anche i luoghi di lavoro, per un tempestivo riconoscimento delle molestie sessuali. E ancora: azioni rivolte alle donne che vivono in fragilità, sostenendo la loro autonomia abitativa ed economica e prevedendo, ad esempio, la sperimentazione del reddito di libertà.

Il piano è stato presentato dall’assessore alle pari opportunità Barbara Lori che ha spiegato il senso e le azioni della proposta della giunta: “Abbiamo l’ambizione di azioni sempre più capillari e in sintonia con il territorio e di fare rete tra i soggetti interessati e competenti. Siamo per un’integrazione sempre più forte tra servizi socio-sanitari e centri anti-violenza”.

Nello specifico il piano agisce sia sul fronte della prevenzione che della protezione, rispetto a un fenomeno in crescita, anche a causa del lockdown e delle successive misure per il distanziamento sociale necessarie per contrastare la diffusione del Coronavirus. Sul fronte delle risorse, si tratta di 2,6 milioni di euro per quest’anno di risorse nazionali cui si aggiungono 2,1 milioni di euro di finanziamenti regionali per il biennio 2020-2021. Fra le altre cose viene rafforzata anche l’attività dell’Osservatorio regionale che alle attuali funzioni di studio e analisi affiancherà quelle di monitoraggio dell’attività delle reti territoriali di prevenzione e contrasto del fenomeno.