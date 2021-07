Quattro appartamenti per 15 anziani soli, 8 milioni di euro per la non autosufficienza

Il distretto di Ponente fissa le priorità in vista dell’assegnazione del fondo per la non autosufficienza. Otto milioni di euro cioè (media riferita agli anni passati) da spalmare su una miriade di interventi che entrano nelle case delle famiglie più fragili. Tra le linee guida che i sindaci dei 21 comuni del distretto hanno deciso di darsi vi è, ad esempio, la realizzazione di quattro mini appartamenti, tra Val Tidone e Val Trebbia, per un massimo di 15 anziani soli, in grado di sperimentare forme di co-housing sociale. Via libera anche al potenziamento del centro socio occupazionale di Castel San Giovanni e del laboratorio autismo, che oggi sono al massimo della capienza. A Borgonovo e a San Nicolò verranno realizzati tre posti per i ricoveri di emergenza. Maggiore attenzione ai caregiver, a chi cioè si occupa di familiari malati, e al tema della disabilità.

