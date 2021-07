Premiato il progetto “Montagna solidale”. Genesi: “Realtà meravigliosa”

C’è anche il progetto “Montagna solidale” tra i premiati dalla Federazione Nazionale degli Ordini degli Infermieri sulle buone pratiche nella Infermieristica di prossimità. Il riconoscimento è stato consegnato nella mattinata di venerdì 9 luglio a Bologna.

Il progetto “Montagna solidale” messo in campo dall’Azienda Usl di Piacenza è una ricerca-intervento sugli anziani, over 74, non conosciuti dai servizi socio-sanitari e residenti nelle montagne piacentine. Il progetto sperimentale, a partire da un’azione di screening, è stato attivato per conoscere e rispondere concretamente ai bisogni socio-sanitari della popolazione anziana residente nei comuni di montagna della provincia (Farini, Ferriere, Bettola, Morfasso Corte Brugnatella, Cerignale, Ottone, Zerba Pecorara, Coli, Bobbio della provincia piacentina).

È stata costituita una equipe multi-professionale composta da infermiere del territorio, fisioterapista e assistente sociale che ha garantito un accertamento “di persona”, supportato da strumenti di valutazione dello stato di fragilità e del bisogno socio-sanitario validati; con la conseguente presa in carico della persona se necessario.

La sperimentazione si è conclusa, dopo 931 visita effettuate, con la definizione di una mappa della fragilità socio sanitaria, costituita con supporto informatico, da cui si evince la presenza prioritaria di determinanti sociali di fragilità che minacciano ed intervengono sulla salute dell’anziano.

“E’ stata un’esperienza bellissima, molto arricchente, abbiamo conosciuto una realtà meravigliosa” ha commentato l’infermiera Antonella Genesi che ha partecipato al progetto insieme alla fisioterapista Michela Pasini.