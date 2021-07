Monticelli, donna investita da un’auto mentre attraversa la strada

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Monticelli, in via Martiri della libertà. Una donna del 1935, mentre cercava di attraversare la strada spingendo la bicicletta, è stata investita da un veicolo condotto da un uomo di 50 anni, che si è prontamente fermato per soccorrere la pensionata.

Sul posto sono intervenuti 118 e Polizia Locale Unione Bassa Val d’Arda per i rilievi di legge. La donna è stata trasferita all’ospedale di Cremona, le sue condizioni erano serie, ma non in pericolo di vita.