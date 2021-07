Stradone Farnese si rifà il look, da lunedì 19 luglio modifiche alla viabilità

Il Comune di Piacenza informa che, per consentire l’esecuzione di interventi di riqualificazione della pavimentazione, dalle ore 6.30 di lunedì 19 luglio alle ore 20 di sabato 7 agosto, nel tratto dello Stradone Farnese compreso fra via Giordani e piazzale Libertà, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere, il limite di velocità a 10 Km/h e il senso unico di marcia con direzione da via Giordani verso piazzale Libertà. Tutte le strade afferenti allo Stradone Farnese sia dal lato Nord che da quello Sud avranno l’obbligo di dare la precedenza e di svolta verso piazzale Libertà.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà