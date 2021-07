L’allarme sulla variante Delta fa schizzare le prenotazioni del vaccino

La variante Delta spadroneggia ma non è la sola a fare paura. C’è anche il timore di rimanere esclusi dai luoghi pubblici, dalle manifestazioni, dai treni e dagli aerei se non si presenta il certificato vaccinale, ovvero il Green pass. Proprio in coincidenza con l’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron delle nuove regole francesi con gli accessi consentiti solo ai possessori del lasciapassare sanitario, sono schizzate le prenotazioni da parte di piacentini che non avevano ancora aderito alle campagne vaccinali. In quelle ore il Cup dell’Ausl di Piacenza avuto picchi di novecento, mille prenotazioni quotidiane contro le 400 dei giorni immediatamente precedenti. Ad evidenziarlo è Stefano Fugazzi, direttore dell’unità operativa Accesso e front-office dell’Ausl di Piacenza.

