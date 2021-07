Vaccinazioni itineranti per over 60: il 19 luglio in piazza a Bettola, il 20 a Nibbiano

Dopo il primo appuntamento di Rivergaro domenica 11 luglio, proseguono le vaccinazioni itineranti organizzate dall’Azienda sanitaria per persone che hanno più di 60 anni.

Questi i prossimi appuntamenti:

– Lunedì 19 luglio a Bettola, in Piazza Colombo presso il municipio

– Martedì 20 luglio a Nibbiano in Piazza Combattenti

La vaccinazione sarà possibile, in occasione del mercato settimanale, dalle 8.00 alle 12.00.

La proposta è riservata ai piacentini con più di 60 anni e il vaccino somministrato è Janssen (Johnson & Johnson) che prevede un’unica dose.

Le persone interessate alla vaccinazione saranno accolte già sulla piazza da volontari e personale di supporto e potranno qui avere un colloquio di valutazione con un medico. Dopo l’iniezione le persone sosteranno circa 15 minuti e poi riceveranno nella postazione di check out, il certificato di ciclo vaccinale completato, che permette di ricevere il “green-pass”.