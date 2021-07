Al grido “Libertà”, centinaia di piacentini in piazza contro il Green pass obbligatorio

Al grido di “Libertà” e “No Green pass” centinaia di piacentini si sono raccolti spontaneamente in piazza Cavalli nel pomeriggio di sabato 24 luglio, per una manifestazione nata e diffusa sui social che si è svolta in contemporanea in numerose piazze d’Italia. “Trasversale nelle colorazioni politiche” secondo le parole di chi si è alternato al megafono, ma con una convinzione comune: la certificazione verde è una sorta di schedatura dei cittadini, oltretutto giunta a ridosso del periodo estivo e con milioni di persone già vaccinate, “mentre un anno fa eravamo liberi di girare” spiega Daniele Bavagnoli di Acrobatic Fitness.

