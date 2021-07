“Siamo ancora in emergenza pandemia”. Il Prefetto: “Promuovere le vaccinazioni”

“Siamo ancora in emergenza pandemica, prorogata al 31 dicembre e c’è un’esigenza di mantenere alta la guardia e quindi di promuovere e incentivare la campagna di vaccinazione e di sostenere tutti quegli strumenti che possano garantire non soltanto la sicurezza singola del cittadino nella collettività ma anche della ripresa economica. Ovviamente c’è un diritto a manifestare nel rispetto delle regole, anzi necessariamente nel rispetto alle regole ora più che mai, così come alta è l’attenzione all’ascolto delle diverse istanze. Più che di preoccupazione si parla di attenzione. E l’attenzione adesso è far sì che i contagi siano circoscritti e che quello che si è ottenuto a costo di tante vite umane e di sacrifici da parte di tanti operatori economici non venga ad essere compromesso, anzi. In questo momento il vaccino è l’antidoto più efficace che abbiamo”,

Così il prefetto Daniela Lupo dopo la manifestazione dei ribelli green pass in piazza Cavalli.

