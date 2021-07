“Manifestazione contro il Green pass non autorizzata”: promotori denunciati

“La manifestazione non era autorizzata”, i promotori sono finiti nei guai. La polizia ha infatti denunciato, per violazione dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, gli organizzatori della manifestazione che si è svolta sabato 24 luglio in Piazza cavalli, a Piacenza. La manifestazione, non autorizzata, nata per protestare contro l’introduzione della recente regolamentazione del Green pass vaccinale, si è svolta senza che fosse stato presentato il preavviso alla Questura. “A tutti è garantito il diritto di manifestare – si legga in una nota – purché ciò venga fatto nel rispetto della legge, la quale prevede che almeno tre giorni prima dello svolgimento di una manifestazione ne sia dato avviso”. Ai promotori sono inoltre equiparati coloro che prendono pubblicamente la parola nel corso della manifestazione. I responsabili saranno puniti con la pena che prevede l’arresto fino a un anno e l’ammenda che va da un minimo di 206 a un massimo di 413 euro.

Al grido di “Libertà” e “No Green pass” centinaia di piacentini si era raccolti spontaneamente in piazza nel pomeriggio di sabato, per una manifestazione nata e diffusa sui social che si era svolta, in contemporanea, in numerose piazze d’Italia.