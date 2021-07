Rottofreno, scontro tra due auto all’altezza del cimitero. Un ferito

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 4.00 di questa mattina, sabato 31 luglio, a Rottofreno. Lungo la strada provinciale 10, all’altezza del cimitero, per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate violentemente. Sul posto, oltre ai soccorritori e ai carabinieri per i rilievi di legge, sono intervenuti anche i tecnici di Sicurezza & Ambiente per il ripristino della carreggiata. Il ferito, uno dei due conducenti, non è fortunatamente in pericolo di vita.

