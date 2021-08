Rischio danni da intemperie, il sito archeologico di Pianello verrà ricoperto

A vent’anni dall’inizio dei primi scavi, il sito archeologico della Piana di San Martino nel comune di Pianello, verrà ricoperto. Per evitare che le intemperie danneggino i resti venuti alla luce grazie alle indagini archeostratigrafiche, l’insediamento (una parte datato età del bronzo fino all’età del ferro e poi da epoca tardo antica fino al basso Medioevo) verrà, come da prassi in questi casi, coperto di nuovo. Tutto quanto rinvenuto fino ad oggi è stato però cristallizzato in un modello in 3D, che chiunque potrà visionare nelle sale del museo archeologico di Pianello. In questo modo il sito continuerà a “parlare” ai posteri.

