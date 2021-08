Un solo ragazzo residente, Vescovo va a Brugneto per la cresima di Manuel

Il vescovo Adriano Cevolotto ha raggiunto Brugneto per amministrare il sacramento della cresima a Manuel Capucciati, unico ragazzo residente a Brugneto, che con la famiglia vive tutto l’anno nel paesino nel comune di Ferriere, accogliendo l’accorata richiesta della mamma Gisella Cassola e l’invito del parroco di Ferriere don Stefano Garilli. E’ stata la festa di tutti, una bella e semplice collaborazione, un intenso momento di incontro comunitario, per ricevere aiuto spirituale per continuare a vivere qui, sui monti piacentini, tra non poche difficoltà e fragilità, ma certi della scelta di vita fatta. Una festa partecipata da tutti, anche dall’amministrazione comunale, con la presenza del sindaco Carlotta Oppizzi e del vicesindaco Paolo Scaglia.

