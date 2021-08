Vaccini, la campagna social dei giovanissimi parte da Castel San Giovanni

Parte da un gruppo di giovanissimi castellani l’invito a tutti gli adolescenti piacentini a vaccinarsi. Dodici ragazzini, tutti di età tra i 13 e i 14 anni, dopo essersi sottoposti al vaccino hanno deciso di prestarsi ad una campagna social, ideata dal Comune di Castel San Giovanni, per invitare i coetanei a fare altrettanto. Ne sono nati un video, postato sulla pagina Facebook del Comune e poi condiviso anche sulla pagina dell’Ausl, e l’hastag #nonstareaguardare. Nel video i dodici adolescenti castellani mostrano con orgoglio il loro braccio, con tanto di cerotto, dopo essersi vaccinati. L’idea è stata dell’assessore, e mamma, Federica Ferrari. “Più volte – dice – è emerso il tema del basso numero di adolescenti vaccinati. Così con il sindaco abbiamo pensato a cosa si potesse fare per invitare i ragazzi a vaccinarsi, usando i social, ma anche per aiutare i genitori a superare le loro giuste preoccupazioni”.

