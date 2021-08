Morto Gino Strada, fondatore di Emergency. Indissolubile il legame con Piacenza

Il mondo del volontariato è in lutto. E’ morto oggi, 13 agosto, Gino Strada, il medico e fondatore di Emergency, aveva 73 anni. A dare la notizia sono state fonti vicine alla famiglia. Nato a Sesto San Giovanni nel 1948, chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari come l’Afghanistan e la Somalia, ha fondato Emergency nel 1994 con la moglie Teresa Sarti. “Non si fa niente di straordinario nell’aiutare le persone in difficoltà – aveva detto Strada in un collegamento video nel 2020 durante la Giornata del dono alla Cattolica di Piacenza. Strada era legato alla nostra provincia. Nel 2009 era stato anche ospite a un’edizione del Bobbio Film Festival. Nel 2013 aveva ricevuto il Premio Anmil per il suo impegno a favore delle persone svantaggiate.

