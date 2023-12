Torna il panettone della solidarietà di Emergency a Piacenza e provincia

Anche quest’anno Emergency torna con il “Panettone fatto per Bene” sabato 9 dicembre a Piacenza in Piazza Cavalli (Portici Ina) dalle 9 alle 19 e alla Besurica (Piazza del Mercato) dalle 8 alle 13. Domenica 10 dicembre dalle 9 alle 13 sarà invece la volta di Pianello (Piazza del Mercato). “Con il semplice acquisto di un dolce di Natale potrai sostenere i progetti dell’associazione in Italia e nel mondo – si legge nella nota – contribuendo concretamente a garantire il diritto alla cura. Essere curati è un diritto umano fondamentale, che deve essere riconosciuto a ogni persona in ogni parte del mondo. Sono moltissimi i progetti messi in campo da emergency che dalla sua nascita, nel 1994, ha curato oltre 12,8 milioni di persone, senza alcuna discriminazione”.

