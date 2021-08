Quindici anni fa la tragedia aerea della Besurica, oggi una messa per le tre vittime

Di anni ne sono trascorsi 15, ma Piacenza non dimentica la tragedia del cargo C-130, caduto in un campo alla Besurica. Era la sera del 13 agosto quando il volo dell’Air Algérie partito da Algeri e diretto a Francoforte precipitò in località Cà degli Ossi. Oggi, venerdì, che ricorre il quindicesimo anniversario di quella tragedia aerea in cui persero la vita i tre componenti dell’equipaggio, una messa verrà officiata alle 18.30 nella chiesa di San Vittore alla Besurica: sarà questo il modo per ricordare il comandante Abdou Mohamed, il co-pilota Mohamed Tayeb Bederina e il tecnico di bordo Moustafa Khadid. Alla celebrazione parteciperà la vicesindaca Elena Baio, mentre come di consueto verrà deposto – senza l’ufficialità di una cerimonia ma sentitamente, a nome della cittadinanza – l’omaggio floreale dell’amministrazione comunale ai piedi della stele commemorativa di via Marzioli, alla Besurica.

