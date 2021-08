Don Plessi al Meeting di Rimini: “In Italia tanti sacerdoti come don Camillo”

Don Giancarlo Plessi, parroco di Besenzone, ha portato la propria testimonianza al “Meeting per l’amicizia tra i popoli” in corso a Rimini.

L’appuntamento organizzato dal “Gruppo Amici di Giovannino Guareschi” presieduto da Egidio Bandini, è ormai tradizionale per l’evento. Sul palco a leggere i racconti guareschiani anche il comico Enrico Beruschi. Al centro dell’incontro il tema del lavoro.

“Il Meeting è da sempre un punto di riferimento della mia vita e dei giovani che ho portato con me. Parlo a nome di tutti quei sacerdoti che come don Camillo, vivono la propria vocazione spendendosi quotidianamente per il proprio gregge e, senza fronzoli, si dedicano completamente alla propria missione di far innamorare di Cristo tutte le persone che incontrano” ha dichiarato don Giancarlo.

Il parroco piacentino ha ripercorso alcune tappe deii 40 anni di sacerdozio, dalla sua prima volta in chiesa a Castel San Giovanni fino all’impegno con il Centro di accoglienza Manfredini.

“Nei 13 anni di seminario la vocazione sacerdotale è stata messa alla prova molte volte – ha spiegato il parroco -, ma ciò che ha sempre prevalso è stata la certezza che se Dio mette alla prova, dà anche la forza di sopportarla”.

Don Plessi ha ricordato l’entusiasmo degli incontri con don Luigi Giussani, Papa Paolo VI e Giovanni Paolo II.

“In 40 anni mi sono state affidate 15 comunità parrocchiali, una ricchezza straordinaria, testimonianza di una chiesa viva e attraente. Posso solo ringraziare il Signore per la vita che mi ha dato” ha aggiunto il don che ha rivolto un pensiero ai giovani ai quali ha dedicato tutta la vita. Infine un messaggio per gli adulti: “La fede sposta le montagne”.