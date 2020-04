Voce e chitarra: don Plessi canta su Facebook ogni sera per bambini e famiglie

Nei campeggi estivi con don Giancarlo Plessi si cantava “Le scarpe Pim Pam”, “Giona nella balena”, “Soy feliz”. Canzoni che scandivano momenti rimasti indelebili nella mente di tanti bambini e ragazzi ormai diventati adulti.

Gli oratori sono off limits da oltre un mese per il decreto anticontagio e così, il parroco di Besenzone ha deciso di pubblicare su Facebook video in cui suona con la chitarra e canta le canzoni per manifestare la propria vicinanza, soprattutto i più piccoli che fino a poco tempo fa inondavano di contagiosa allegria gli ambienti parrochiali.

L’iniziativa è diventata un appuntamento fisso per molti bambini e per le loro famiglie che hanno manifestato la loro riconoscenza con i ringraziamenti attraverso il social network. Alcuni brani sono stati anche riarrangiati nelle abitazioni con gli strumenti tipici della cucina come posate e teiere.

“Ho inziiato perché i genitori mi scrivevano che i loro bambini chiedevano “cosa farà il don” e così ho pensato di far sentire la mia presenza suonando con la chitarra e cantando le canzoni che mettono allegria ma hanno un significato profondo – ha spiegato don Giancarlo Plessi -. Stiamo vivendo un tempo difficile per tutti e non sappiamo quando ne usciremo ma quando sarà possibile torneremo a cantare queste canzoni tutti insieme a squarciaola. Magari prepareremo anche un cd con i nuovi arrangiamenti nati in questo periodo di isolamento”.

La domenica di Pasqua don Giancarlo ha trasmesso la messa in streaming dalla chiesa di Besenzone, un appuntamento seguito anche dai fedeli delle parrocchie rette in precedenza come Vernasca, Salsomaggiore e Castel San Giovanni.