“In ricordo di Karina Liberi”. Besenzone dedica una targa alla maestra del sorriso

“Al ricordo di Karina Liberi, maestra che ha sempre sorriso ai nostri bambini con le labbra, con gli occhi e con il cuore” – così recita la targa che venerdì mattina è stata affissa dal sindaco di Besenzone Carlo Filiberti, nell’aula polifunzionale della scuola primaria del comune.

In occasione dell’intitolazione dell’aula alla maestra Karina, sono stati presenti i suoi famigliari e le colleghe, oltre alle autorità locali quali il sindaco di Besenzone, il vicesindaco Luigi Garavelli, l’assessore Giulia Belli e il vice sindaco del comune di San Pietro in Cerro Luigi Galelli.

Non senza commozione il sindaco Filiberti ha affermato: “L’amministrazione comunale desidera ricordare l’insegnante scomparsa prematuramente e che tanto ha amato questa scuola e i suoi studenti, è stata presente per loro, accompagnandoli nel percorso formativo fino agli ultimi giorni della sua vita. Abbiamo dunque a lei dedicato quest’aula, la stessa in cui il suo percorso come insegnante ha avuto inizio”.

Tanta la commozione tra i presenti e negli occhi di coloro che sono stati i suoi studenti, i quali, hanno per l’occasione condiviso un ricordo personale con l’insegnante Karina. Tra di loro, chi ha ricordato la sua bellezza, chi la sua gentilezza e chi le è e sarà sempre riconoscente per avergli trasmesso le conoscenze e chi, provenendo da un paese estero, attraverso di lei, ha imparato per la prima volta, l’italiano.

La dirigente scolastica Roberta Ghirardosi ha affermato: “Karina è stata una grande insegnante, ha saputo trasmettere insieme disciplina, educazione, rispetto per le regole e cultura”.

L’aula durante la mattina, è stata inaugurata con il canto degli studenti e con la voce della maestra Natasha Giannotti, che ha cantato per la sua collega Karina, “Stand by me” di Ben E. King. Quella di Besenzone è una piccola scuola, che dal 2002 si è salvata da una chiusura certa grazie ad un’unione di forze con un’altra piccola scuola, anch’essa a rischio di chiusura, la scuola primaria di San Pietro in Cerro. Le due scuole in tutto, raccolgono 70 studenti e da anni lavorano insieme, attraverso la condivisione di progetti interdisciplinari e in cui la musica, fa da filo conduttore nella formazione.

La maestra Karina Liberi assieme alla maestra Vanda Monici, hanno creduto e difeso insieme queste piccole realtà scolastiche, il cui privilegio e valore, è ampiamente testimoniato dalla disciplina e dalla sensibilità dei suoi studenti.

L’insegnante Vanda Monici, nella stessa mattina, ha infatti ricevuto per il suo impegno, una targa al merito, che le è stata consegnata dalle mani del vicesindaco di San Pietro in Cerro Luigi Galelli e dal sindaco di Besenzone Carlo Filiberti.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTA’