Discarica chiusa a Besenzone, sarà realizzato un nuovo impianto

È chiusa la stazione ecologica di via Mercore Inferiore a Besenzone. La struttura dove i residenti possono conferire rifiuti domestici o non domestici deve essere adeguata alla normativa. Per questo Iren Ambiente, che ha in gestione l’impianto, ha provveduto a progettare ed è prossima a realizzare un idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti (impianto di prima pioggia).

L’intervento ha un importo complessivo di 49mila euro che l’ente locale dovrà ‘restituire’, aderendo ad un piano di ammortamento per un totale di 61.573,52 euro da imputare ai costi di gestione previsti nel Piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti urbani dei prossimi otto anni. La stazione ecologica rimarrà inaccessibile fino a conclusione dei lavori. I residenti dovranno attendere la riapertura, prevista in 15-20 giorni, per conferirvi i propri materiali di scarto.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ