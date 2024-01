“Dove butto il Tetra Pak? E gli scontrini?” La risposta è nel Rifiutologo di Iren

C’è un documento che dovrebbe essere in ogni casa. Non in un cassetto o in libreria, ma in cucina, disponibile e pronto ad essere aperto e consultato ogni giorno, più volte al giorno. Non è un libro di ricette (utile comunque anche quello, soprattutto se spiega come preparare piatti con gli avanzi del giorno prima). No, quel documento è “il Rifiutologo”, lo strumento di Iren indispensabile per una corretta raccolta differenziata. Un vademecum di 28 pagine per risolvere i tanti dubbi che ogni giorno ci si pongono davanti e scoprire dove buttare rifiuti particolari o come smaltirli.

Qualche esempio? Il cartone della pizza sporco, lo spazzolino da denti, il Tetra Pak, i bicchieri di cristallo, la confezione dell’uovo di Pasqua, il bastoncino dei ghiaccioli, gli scontrini… dove va messa questa spazzatura?

Bisogna dire che i piacentini intervistati da Telelibertà hanno dimostrato un buon senso civico. Buone intenzioni e libera iniziativa, che per essere ottimali hanno bisogno di un aiuto informativo puntuale e preciso. Come, appunto, il Rifiutologo, uno strumento utile all’ambiente, all’economia, e al senso civico. Per dare una svolta radicale a quelli che Iren stessa definisce i “Pigrismi” e i “Chissenefrè”, i veri nemici del riciclo che si nascondono a casa, a scuola, al lavoro. Si tratta di un vademecum per risolvere i dubbi sullo smaltimento, disponibile sul sito di Iren in formato Pdf e tramite la App IrenAmbiente, per le piattaforme Android e iOS. Oltre alle indicazioni precise per ogni tipo di rifiuto, la app indica i servizi e gli orari di raccolta nella propria via, col il calendario che avvisa giorno per giorno.

I dati

Secondo i dati forniti da Iren, nel 2022 la differenziata ha costituito in città poco più del 70 %. Un risultato che ci colloca a metà della classifica regionale guidata da Ferrara con quasi l’88% e chiusa da Modena ferma al 61%. A livello provinciale la raccolta piacentina è stata del 72%. Le prime elaborazioni dei dati del 2023 confermano la tendenza della percentuale raccolta differenziata che, dalle prime proiezioni, si rivela in aumento rispetto alla percentuale del 2022, sia per la città che per la provincia.

La Sensibilizzazione e supporto di Iren ai cittadini

Iren da parte sua fornisce supporto ai cittadini con i centri di raccolta per rifiuti ingombranti – in Strada Val Nure, Via Pastore, Via XXIV Maggio – oltre al servizio di ritiro a domicilio, sempre per gli ingombranti, che si può prenotare al numero verde 800-212607.

Oltre al Rifiutologo Iren è impegnata anche in campagne di sensibilizzazione come ad esempio, l’ultima “La differenziata fatta male genera mostri” e la recente campagna Tetrapak. Nel corso del 2023 sono anche stati organizzati assieme al Comune incontri pubblici con la popolazione.

Per la cronaca: il cartone da pizza sporco va nell’umido; il Tetra Pak nella carta; gli scontrini nell’indifferenziata. E gli altri esempi? Li trovate nel Rifiutologo. E vanno conferiti dove probabilmente non immaginate.