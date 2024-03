Grazie alle casette di Iren risparmiate 256 tonnellate di plastica e 667 di emissioni

Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. L’obiettivo è sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico.

Per l’occasione, Iren ribadisce “l’impegno a evitare fughe o perdite” e rende noti i dati collegati alle cosiddette casette dell’acqua: “Il primo distributore venne inaugurato a Piacenza nel 2004, a Barriera Torino, aprendo un percorso virtuoso di 30 erogatori collocati in tutta la provincia. Nel 2023 sono stati erogati 11.000 metri cubi di acqua, consentendo di risparmiare oltre 7 milioni di bottiglie pari a oltre 256 tonnellate di plastica, assieme a 487 tonnellate di petrolio. Il beneficio complessivo, in termini di anidride carbonica non emessa, ammonta ad oltre 667 tonnellate di CO2, senza contare il risparmio economico per i cittadini”.

Iren ricorsa come “l’acqua dell’acquedotto sia di ottima qualità, viene prelevata da sorgenti o da falde profonde e protette, è buona, controllata, comoda, ed anche economica. Le casette dell’acqua sono anche una scelta ecologica: il consumo dell’acqua di acquedotto, direttamente o attraverso le casette dell’acqua che sono state installate sul territorio, è da incoraggiare e diffondere, in quanto contribuisce anche a ridurre i rifiuti plastici da avviare al riciclo o allo smaltimento”.