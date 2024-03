Raccolta rifiuti, a Pasqua e Pasquetta servizio regolare a Piacenza e provincia

Non ci sono feste che tengano, la raccolta differenziata non va in vacanza. Per Pasqua e Pasquetta il servizio di raccolta di rifiuti porta a porta verrà infatti effettuato regolarmente.

Raccolta rifiuti nel Comune di Piacenza

In occasione delle festività pasquali, Iren fa sapere che per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato regolarmente, come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.

Raccolta rifiuti in provincia

“Negli altri comuni della Provincia, i servizi verranno effettuati come indicato nei calendari distribuiti agli utenti” afferma Iren attraverso una nota. Tutte le indicazioni si possono consultare sul sito servizi.irenambiente.it.