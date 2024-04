Rivergaro “informatizza” i cassonetti: per funzionare servirà una tessera

I tanto odiati e discussi cassonetti dell’immondizia di piazza Dante, a Rivergaro, resteranno al loro posto. Verranno però tutti informatizzati: per conferire i rifiuti servirà una tessera nominale, in modo da aderire al sistema di raccolta “puntuale” che presto sarà introdotto da Iren e da scongiurare l’abbandono dei rifiuti.

novitÀ ecologica

È la novità che emerge in vista della prossima approvazione del piano finanziario di Iren, che riaccende i riflettori sull’area ecologica della piazza. I nuovi cassonetti arriveranno già questo mese e occuperanno una ventina di metri lineari, nella stessa posizione attuale e soprattutto con la stessa capienza totale. Permetteranno di conferire plastica, vetro e rifiuti indifferenziati.

come funzioneranno i cassonetti informatizzati

Ogni cittadino della piazza che ne abbia diritto potrà conferire i rifiuti presentando una tessera: in questo modo, i bidoni resteranno chiusi e sigillati tranne nel momento in cui vengono gettati all’interno. Spariranno poi le attuali fioriere per lasciare posto a delle più semplici parigine che evitino il parcheggio di auto e al tempo stesso permettano a tutti di osservare quello che accade all’interno dell’area di conferimento dei rifiuti.