Chiara Ferragni “vola” nel parco giochi preferito: quello di Rivergaro. Poi gli anolini

Alzi la mano chi non ha mai volato sulla piccola funicolare del parco giochi di Rivergaro. All’album dei ricordi di una sfilza di piacentini si aggiunge ora anche uno scatto decisamente vip: quello di Chiara Ferragni, influencer nel bene o nel male sempre sulla bocca di tutti.

La sua è stata una giornata capace di farle tirare il fiato dopo un anno sicuramente in salita. Una gita in una terra discreta e capace di rispettare il desiderio di riserbo. Al fianco di Chiara, la cagnolona Paloma, mamma Marina, le sorelle Valentina e Francesca e i piccoli Leone e Vittoria, pronti anche loro a divertirsi sulle altalene.

Il pranzo, immancabile, è stato al ristorante Bellaria: gnocco fritto caldo, salumi piacentini, funghi fritti. E per Chiara – jeans, maglietta corta e giaccone extralarge nera – un bel piattone di anolini in brodo. Poi i commenti sui social della stessa Ferragni in persona, da far andare in brodo di giuggiole per l’appeal turistico il sindaco Andrea Gatti: “Questo è uno dei miei parchi giochi preferiti”. Del resto, s’affaccia sul fiume Trebbia: quello che insegna, Chiara, che tutto passa.