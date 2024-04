Due aule ecosostenibili nel parco di Montecucco: l’idea degli studenti del Tramello

Aule ecosostenibili in una delle aree verdi più amate di Piacenza. È il progetto che la classe 4° A dell’istituto Tramello ha ideato nell’ambito dell’iniziativa “I care, we care, we can”, laboratorio organizzato in collaborazione con l’istituto Calvino e l’Ottavo Circolo Didattico. Progetto che parteciperà al bando di Iren e, una volta approvato, verrà realizzato con il contributo del Comune di Piacenza.

una proposta green

Proposta “green” quella dei ragazzi, che l’hanno presentata venerdì 5 aprile a Palazzo Farnese: verranno costruite due aule didattiche nel parco del Montecucco (lato bocciofila) per gli studenti della Calvino e dell’Ottavo Circolo Didattico. “Dallo scorso anno si è creata una rete che coinvolge diverse scuole, il Tramello, il Calvino e l’Ottavo Circolo – ha spiegato la professoressa Michela Cassinelli, referente del progetto – un’idea che nasce dall’esigenza dei ragazzi e dei bambini di avere un luogo all’aperto dove poter fare scuola per esprimere le proprie capacità outdoor. Gli alunni del Tramello hanno dunque pensato a una soluzione che fosse più idonea possibile nei pressi del parco di Montecucco sull’idea di sostenibilità, di un’aula che si potesse mimetizzare il più possibile nel parco con materiali naturali e che possa essere usata anche da altre scuole”.