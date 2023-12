Fiorenzuola, contenitori del verde stracolmi. Il sindaco: “Ci scusiamo, è colpa di Iren”

Da diversi giorni stanno pervenendo, presso gli uffici comunali di Fiorenzuola, segnalazioni in merito al mancato svuotamento dei contenitori (le cosiddette “benne”)

per la raccolta del verde, da parte di Iren Ambiente, ente concessionario della gestione

dei rifiuti nel bacino territoriale di Piacenza e provincia.

“A nome dell’amministrazione comunale – le parole del sindaco Romeo Gandolfi – mi scuso per i notevoli disagi provocati esclusivamente da Iren Ambiente, che da quattro settimane non effettua lo svuotamento dei contenitori, senza alcuna responsabilità da parte del Comune. Anzi, da parte nostra in queste ore stiamo ulteriormente rafforzando i contatti con il personale dell’azienda, con cui già da diversi giorni siamo in contatto per sollecitare al più presto il ripristino del servizio di svuotamento dei contenitori, al fine di agevolare la cittadinanza nella raccolta del verde, oltre che per non trascurare l’immagine e il decoro della nostra città”.

“Ribadisco le scuse nei confronti della cittadinanza, che nel contempo ringrazio per aver segnalato correttamente agli uffici comunali competenti questa situazione assolutamente spiacevole e dannosa – conclude Gandolfi -, e che vede come unica responsabile Iren Ambiente, tanto puntuale nel pretendere i propri corrispettivi e decisamente meno nell’erogazione dei servizi per cui è pagata”.