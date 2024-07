Cau di Fiorenzuola, 1.300 accessi in un mese: in aumento con l’apertura h24

Cau di Fiorenzuola, già 1300 accessi. A un mese dall’apertura del quarto Centro di assistenza e urgenza nel Piacentino, è possibile fare un primo bilancio dell’attività. “La domanda – evidenzia il responsabile, dottor Bernardo Palladini – si è andata incrementando gradualmente. Gli accessi sono oggi tra i 250 e i 300 alla settimana, un numero più alto delle presenze prima registrate in Pronto soccorso. Se le patologie non si discostano infatti da quelle che prendevamo in carico nei mesi precedenti, l’ampliamento dell’apertura sulle 24 ore (prima era solo diurno, ndr) è sicuramente positivo per la popolazione”.

I CASI TRATTATI DAI CAU

Nel Cau sono curati i cittadini con problemi urgenti ma non gravi. Si accede al servizio per lesioni o dolori agli arti, eritemi, punture da insetti, febbre, lombalgia, dolori addominali, lievi traumatismi, ferite superficiali, irritazioni cutanee, dolori articolari o muscolari, coliche, sintomi influenzali, tumefazioni, nausea o vomito, counselling su terapie e prescrizioni, medicazioni e prestazioni infermieristiche.