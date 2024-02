Fiamme nel casolare, paura e tetto distrutto alle porte di Besenzone

Casa in fiamme nella serata di mercoledì 14 febbraio a Besenzone. I vigili del fuoco sono accorsi in forze per domare un incendio scoppiato in un’abitazione isolata in via Sant’Omobono, strada che collega il paese a Fiorenzuola. A dare l’allarme per primi, verso le 19.45, sono stati alcuni passanti, subito dopo anche alcuni abitanti della zona hanno notato le fiamme e chiamato i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra di soccorso da Fiorenzuola con un’autobotte e altre due da Piacenza. Le fiamme avevano avvolto il tetto in legno dell’abitazione dove, a quanto risulta, non c’era nessuno al momento dell’incendio. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere il rogo. Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti.