Brugneto, raccolti 17mila euro per ricostruire lo chalet bruciato: “Grazie a tutti”

Avevano promesso di non lasciarlo solo e di aiutarlo a ricostruire la sua casa che era andata in cenere nell’incendio che l’aveva travolta il 29 novembre scorso. Gli amici del circolo “U Mercadello” di Brugneto hanno mantenuto la loro parola e hanno consegnato a Pascal Malchiodi la somma di 17mila euro, frutto delle donazioni del circolo stesso e di tante persone che hanno partecipato alle tante iniziative messe in campo in questi mesi.

Malchiodi, 64enne italo francese, da due anni in pensione, e la mamma Denise, 88 anni, in un soffio si sono trovati senza casa, portata via dalle fiamme. Metà dei 17mila euro è stata offerta direttamente dal circolo “U Mercadello” di Brugneto, l’altra metà è frutto delle tante iniziative organizzate, tra cui la lotteria di Sant’Antonio nel mese di gennaio, gli aperitivi al circolo con musica e le libere donazioni di privati che hanno effettuato un bonifico al conto corrente del circolo che a sua volta si è impegnato a inoltrare le somme a Malchiodi. E’ ancora possibile donare in questo modo, informandosi tramite il circolo.

Il ringraziamento

Da parte sua, Pascal Malchiodi è profondamente colpito da tanta generosità e di questa amicizia. “Grazie al circolo, a tutti quelli che hanno contribuito, grazie agli italo-francesi che hanno partecipato alla raccolta fondi promossa da Jean Claude Boeri, alle iniziative piacentine, ho raccolto un po’ più di 50mila euro – informa – e ho già dato il primo acconto per l’acquisto di un nuovo chalet, più piccolo di quello che ora non ho più, che sorgerà nello stesso posto di quello bruciato. Non so come farò a ringraziare tutte le persone”.