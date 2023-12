Trentacinque musicisti, due bis richiesti nell’auditorium di via Sant’Eufemia e oltre un’ora a tutto sentimento tra le colonne sonore di “mostri sacri” del cinema come Ultimo tango a Parigi, Forrest Gump, Il favoloso mondo di Amelie e tanti altri.

Ma quel che più conta è che l’orchestra “LuigiCremona” di Agazzano, nel suo cinquantesimo anno di vita sugli spartiti, si è esibita al concerto voluto da Piacenza nel mondo, con Provincia e Fondazione, per aiutare con un’ora di musica chi in un’ora ha perso tutto: in prima fila, infatti, tra le autorità militari e civili, c’era Pascal Malchiodi, che ha visto bruciare lo chalet costruito in anni di lavoro e sacrifici a Brugneto.

In queste ore difficili, ha scoperto di non essere solo: cinquemila euro sono stati raccolti al circoloMercadello del suo paese, Brugneto, e al concerto in Fondazione le offerte dei presenti contribuiranno a un altro mattone di speranza.

La stessa vendita dei cd della “Cremona” servirà ad aiutare Malchiodi, come spiegato nel corso della serata da tutto esaurito, presentata da Ilaria Dioli, dopo i saluti della presidente di Piacenza nel mondo Patrizia Bernelich. A dirigere l’orchestra è stato il maestro Carlo Pisani.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ