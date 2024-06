Fiamme in un appartamento a Monticelli, evacuati gli occupanti della palazzina

Un incendio si è sviluppato verso le 13 di lunedì 3 giugno all’interno di un appartamento di via Raffaello Sanzio a Monticelli d’Ongina. Sul posto è intervenuti i carabinieri di Monticelli e di Carpaneto.

Si tratta di una palazzina a due piani con quattro appartamenti per piano. Le fiamme si sarebbero sviluppate in uno degli appartamenti del primo piano occupato da cittadini cinesi, subito usciti, illesi. Una coppia di indiani invece era all’interno di uno degli appartamenti al secondo piano, e sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco che li hanno accompagnati all’esterno dopo aver contenuto le fiamme. Dai primi accertamenti sanitari non avrebbero riportati conseguenze. Non vi sono altre persone né altri appartamenti interessati da fiamme e fumi.

Ora i vigili del fuoco stanno valutando i danni e la palazzina è stata dichiarata inagibile. L’amministrazione comunale si sta interessando per la ricerca di un alloggio alternativo per le famiglie evacuate.