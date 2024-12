Accendono petardi sul balcone, scoppia un incendio: un intossicato, casa inagibile

Grande paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 26 dicembre, in un appartamento di una palazzina in via Corrado Marazzani Visconti, a Piacenza. Un incendio è scoppiato improvvisamente, probabilmente a causa dell’accensione di materiale pirotecnico sul balcone, e si è presto diffuso. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme, che hanno interessato anche l’interno della casa.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile per i danni strutturali, il capo famiglia (di origine egiziana) è stato portato dai mezzi del 118 in ospedale per accertamenti dopo l’intossicazione da fumo.