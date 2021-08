Incidente mortale a San Rocco al Porto, la vittima abitava a Piacenza

Abitava a Piacenza la donna rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 20 agosto in via Manzoni a San Rocco al Porto.

La 47enne viaggiava con il marito – erano sposati da un mese – in sella a una motocicletta condotta dall’uomo, quando per cause ancora da chiarire è avvenuta la tragedia. Il decesso è stato immediato e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte. La donna lascia una figlia sedicenne.

Meno gravi le condizioni del marito che è stato soccorso dal personale infermieristico del 118, e trasportato al policlinico San Matteo di Pavia in eliambulanza. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge i carabinieri di Codogno hanno chiuso al traffico la via fino a notte inoltrata.